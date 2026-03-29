Super League: Κορυφαίο γκολ της 26ης αγωνιστικής του Βάργκα στο ΑΕΚ – Κηφισιά
Το γκολ του Μπάρναμπας Βάργκα στη νίκη της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς, αναδείχθηκε κορυφαίο της τελευταίας αγωνιστικής στη regular season της Super League.
Η ανακοίνωση της Super League:
«Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 26ης αγωνιστικής:
1/ Μ. Βάργκα 60,29%
2/ Α. Γερεμέγεφ 26,38%
3/ Τ. Φούντας 11,74%
4/ Α. Όζμπολτ 0,94%
5/ Ζ. Ουρτάδο 0,65%»