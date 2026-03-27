Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΛ: «Καταδικάζουμε την απόφαση του Αστέρα»
Οnsports Τeam 27 Μαρτίου 2026, 15:07
SUPER LEAGUE

ΑΕΛ: «Καταδικάζουμε την απόφαση του Αστέρα»

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της ομάδας της Τρίπολης, που ανέφερε ότι δε θα δοθούν εισιτήρια στους Λαρισαίους, η διοίκηση της ομάδας έδωσε τη δική της σκληρή απάντηση.

Η ΑΕΛ Novibet απάντησε στην ανακοίνωση του Αστέρα Aktor, περί μη διάθεσης εισιτηρίων στους οπαδούς των «βυσσινί» και έκανε λόγο για κίνηση πανικού.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης να μην διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους της ΑΕΛ, για τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στην έναρξη των play outs.

Η ενέργεια αυτή μάλιστα, προκαταβάλλει και προσβάλει την έννοια της τηλεδιάσκεψης για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα, που είναι προγραμματισμένη να γίνει τη Δευτέρα 30/3 και ώρα 10.00π.μ.

Για μία ομαδα που αγωνίζεται στη Stoiximan Super League όπως διατείνεται τα τελευταία 20 χρόνια και επιθυμεί τη παραμονή της, θα περιμέναμε εκ μέρους της  διαφορετική διαχείριση στο θέμα των φιλάθλων συνολικά, κάτι που αποτελεί και βασική επιδίωξη όλων των ΠΑΕ.

Στόχος όλων μας, είναι η παρουσία του φίλαθλου κοινού με την ανάδειξη του φίλαθλου πνεύματος και όχι να αποφασίζουμε κατά το δοκούν με σκοπιμότητα, δίνοντας λαβή για δεύτερες σκέψεις και δυσμενή σχόλια.



Ροή ειδήσεων

Έτοιμος να αλλάξει κολέγιο ο Νεοκλής Αβδάλας – Ανοιχτό και το draft του ΝΒΑ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved