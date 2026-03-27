Αναβολή της δίκης και περιοριστικοί όροι για τους 8 του ΠΑΟΚ

Νέα αναβολή στη δική των κατηγορουμένων για την επίθεση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας.

Απαγόρευση εισόδου επιβλήθηκε σε οκτώ άτομα που ενεπλάκησαν στην ένταση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας απέναντι στον Λεβαδειακό.

Την ίδια στιγμή η δίκη αναβλήθηκε για τρίτη φορά η δίκη της υπόθεσης, λόγω ασθένειας ενός εκ των κατηγορουμένων, επαναπροσδιορίζοντάς την για τα μέσα Μαΐου.

Εις βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για απειλή διάπραξης εγκλημάτων και παράνομη βία τελεσθείσα από κοινού εντός αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή αθλητική εκδήλωση.

Μέχρι την πραγματοποίηση της δίκης, τους επιβλήθηκαν οι παρακάτω περιοριστικοί όροι:

Απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις όλων των αθλημάτων, κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή και αγώνων.

Απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες προπονείται η αγωνίζεται η ποδοσφαιρική ομάδα ΠΑΟΚ ανδρών.

Υποχρέωση εμφάνισης στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας τους, δύο ώρες πριν από την έναρξη των αγώνων και δύο ώρες μετά το τέλος των αγώνων.