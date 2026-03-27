ΑΕΚ: Φιλικό με την Νέα Σαλαμίνα

Οnsports Τeam

Η διακοπή του πρωταθλήματος και οι πολλές απουσίες λόγω των υποχρεώσεων των παικτών της ΑΕΚ με τις Εθνικές τους ομάδες έδωσε την ευκαιρία στον Μάρκο Νίκολιτς να προγραμματίσει φιλικό προπονητικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη (31/3) οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν στα Σπάτα την Νέα Σαλαμίνα με τον προπονητή της ΑΕΚ να θέλει να τσεκάρει παίκτες που δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής έως τώρα, αλλά και παιδιά από την Κ19.