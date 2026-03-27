Αστέρας AKTOR: Δε δίνει εισιτήρια στην ΑΕΛ

Με ανακοίνωσή της η ομάδα της Τρίπολης γνωστοποίησε πως δεν πρόκειται να δώσει εισιτήρια σε οπαδούς της Λάρισας για τη μεταξύ τους αναμέτρηση.

O Αστέρας Aktor ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει εισιτήρια στην ΑΕΛ Novibet για το παιχνίδι της πρεμιέρας των play out.

Μάλιστα οι άνθρωποι της ομάδας της Τρίπολης έκαναν επίσησης γνωστό πως δεν προτίθενται να ζητήσουν εισιτήρια από τους Λαρισαίους για την αναμέτρηση του δεύτερου γύρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει ότι στον αγώνα της 1ης αγωνιστικής των Playouts της Stoiximan Super League ASTERAS AKTOR - ΑΕΛ Novibet στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης", δεν θα διατεθούν εισιτήρια στους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας.

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ενημερώνει ότι αντίστοιχα δεν θα αιτηθεί εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της 7ης αγωνιστικής με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet.