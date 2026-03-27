Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ημέρα Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ: «Άλλαξε τον ρου της ιστορίας κι έφερε τη χαρά στην Τούμπα»
Οnsports Team 27 Μαρτίου 2026, 11:04
Ο Ιβάν Σαββίδης έχει γενέθλια και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έσπευσε να ευχηθεί στον διοικητικό της ηγέτη.

Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος του Δικεφάλου γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1959 και κλείνει σήμερα τα 67 του χρόνια.

Επί των ημερών του ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει το νταμπλ της σεζόν 2018-19 (πήρε πρωτάθλημα ξανά μετά από 34 χρόνια), αλλά και το πρωτάθλημα της σεζόν 2023-2024, τρία Κύπελλα στη σειρά (2017, 2018, 2019) και ένα ακόμη το 2021.

Τις ευχές της στον Ιβάν Σαββίδη έστειλε και η ΠΑΕ μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media αναφέροντας:

«Χρόνια Πολλά στον άνθρωπο, που άλλαξε τον ρου της ιστορίας, που έφερε τη χαρά στην Τούμπα, που με το όραμα και την αποφασιστικότητά του είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε νέες κορυφές!

Αγαπητέ Πρόεδρε, σου ευχόμαστε υγεία και δύναμη, αλλά και να συνεχίσεις να ζεις με το ίδιο πάθος κάθε δευτερόλεπτο για τον ΠΑΟΚ!».



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved