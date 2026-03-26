ΠΑΟΚ: Κλήθηκε σε απολογία από τη ΔΕΑΒ για τον Βόλο
Οnsports team 26 Μαρτίου 2026, 18:32
ΠΑΟΚ: Κλήθηκε σε απολογία από τη ΔΕΑΒ για τον Βόλο

Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, για την 26η αγωνιστική της Super League.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση, λόγω της συμπεριφοράς των φίλων του «Δικεφάλου του Βορρά». Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΔΕΑΒ, υπήρξε βίαιη πρόκληση φθοράς καταστροφής περίπου διακοσίων (200) καθισμάτων.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση, στις 01/04/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού Σταδίου στις 22/03/2026, στον αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ- ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τη 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, από φιλάθλους της με βίαιη πρόκληση φθοράς καταστροφής περίπου διακοσίων (200) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, παρ.1,2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το

άρθρο 104 του ν. 5224/2025».



