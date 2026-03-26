ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έχει κυκλώσει το όνομα του Τεκπετέι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα της υπόθεσης
EPA/PETER KLAUNZER
Βαγγέλης Πάτας 26 Μαρτίου 2026, 18:00
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Ο Μπερνάρντ Τεκπετέι είναι από τα ονόματα που αναμένεται να απασχολήσουν την ΑΕΚ την ερχόμενη μεταγραφική περίοδο.

Η περίπτωση του Γκανέζου εξτρέμ είναι από αυτές που έχει κυκλώσει στο μπλοκάκι του ο Μάρκο Νίκολιτς, για το καλοκαίρι.

Το όνομα του Τεκπετέι είχε συνδέσει με την ΑΕΚ, πριν από λίγες ημέρες, η ιστοσελίδα Africafoot κι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι από τους ποδοσφαιριστές που ο Σέρβος προπονητής έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Ο Τεκπετέι αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και ως σέντερ φορ, καθώς ξεχωρίζει για την ταχύτητα και την ενέργειά του. Ο 28χρονος Αφρικανός μετράει 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Λουντογκόρετς, έχοντας 5 γκολ και 6 ασίστ σε 1.724 λεπτά

Πρόθεση των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι η απόκτηση του Τεκπετέι να είναι από τις πρώτες μεταγραφές, μετά τη λήξη της τρέχουσας σεζόν. Μάλιστα, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα δουλεύει ήδη έτσι ώστε να καταφέρει να ρίξει το buyout που έχει θέσει η Λουντογκόρετ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και φτάνει τα 5.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με το Transfermarkt, η χρηματιστηριακή άξια του είναι 3.000.000 ευρώ.

Bernard Tekpetey - The most dangerous player of Ludogorets - 2023/24

Bernard Tekpetey - Goals,Assists & Skills ● FC Ludogorets | HD



