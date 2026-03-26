Super League: Ιστορικό δεκαετίας στα εισιτήρια της κανονικής διάρκειας

Η Super League κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ δεκαετίας στην κανονική περίοδο, φτάνοντας τα 1,4 εκατομμύρια εισιτήρια, κάτι που επιβεβαιώνει τη δυναμική επιστροφή του κόσμου στα ελληνικά γήπεδα.

Συνολικά 1.406.823 θεατές βρέθηκαν στις εξέδρες των γηπέδων για τις 26 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στους 7.993 φιλάθλους ανά αγώνα.

Αναλυτικά, στην ενημέρωση της Super League αναφέρεται:

Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League ολοκληρώθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και η αμφίρροπη υφή του έφερε μαζί και την καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας.

Τις αναμετρήσεις για τις 26 αγωνιστικές του πρωταθλήματος παρακολούθησαν συνολικά 1.406.823 θεατές από τις εξέδρες των γηπέδων, το οποίο αντιστοιχεί σε 7.993 θεατές ανά αγώνα.

Στο τέλος της κανονικής περιόδου της προηγούμενης σεζόν το αντίστοιχο νούμερο ήταν στο 1.182.478 εισιτήρια και ο μέσος όρος στις 6.497 ανά αγώνα. Συνολικά σε όλο το πρωτάθλημα έφτασε το 1.512.774 εισιτήρια και ο μέσος όρος σκαρφάλωσε στα 6.694 ανά αγώνα.

Ο καλύτερος μέσος όρος εισιτηρίων της τελευταίας δεκαετίας είναι στα 7.683 εισιτήρια του 2023-24, ενώ η πιο μικρή προσέλευση ήταν το 2021-22, λίγο μετά τον Covid-19 και τους περιορισμούς που υπήρχαν.

Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

Τα περισσότερα εισιτήρια στη σεζόν είχε ο Ολυμπιακός, με συνολικά 363.271 και μέσο όρο που έφτασε τις 30.273 ανά αγώνα. Στη δεύτερη θέση ήταν η ΑΕΚ (306.682) και στην τρίτη ο ΠΑΟΚ με 217.315. Ο ΟΦΗ ήταν η πρώτη ομάδα της Περιφέρειας σε προσέλευση με 68.413 εισιτήρια και μέσο όρο ανά αγώνα στις 6.219.

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2025-26

H σεζόν 2022-23 ήταν αυτή με το ρεκόρ της τελευταίας δεκαετίας, με 1.742.788 εισιτήρια, ενώ δεύτερη καλύτερη ήταν η περσινή σεζόν με 1.512.774 εισιτήρια.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΣΕΖΟΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

Η 15η αγωνιστική της φετινής σεζόν είχε τη μεγαλύτερη προσέλευση με 89.199 εισιτήρια και ακολούθησε η 13η με 84.973.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2025-26