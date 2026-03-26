Παναθηναϊκός: Τετραήμερο ρεπό οι «πράσινοι»

Οnsports Τeam

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» ολοκλήρωσαν τη σημερινή τους προπόνηση και ο Ράφα Μπενίτεθ τους ανακοίνωσε πως η επόμενη θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη.

Ευκαιρία για σημαντικές… ανάσες θα έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μιας και μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ τους ανακοίνωσε τετραήμερο ρεπό.

Κάτι που σημαίνει πως όσοι παίκτες δεν έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν σημαντικές ανάσες και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους.

Στη σημερινή προπόνηση οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Κυριόπουλος.

Γεντβάι και Πάλμερ – Μπράουν έκαναν ατομικό πρόγραμμα. Θεραπεία ακολούθησαν οι Κάτρης, Ερνάντεθ και Σισοκό.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Τετέι, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος και ο Ντέσερς που έχει ειδική άδεια.