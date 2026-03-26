Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη
Οnsports Τeam 26 Μαρτίου 2026, 14:02
SUPER LEAGUE

Πρόστιμα σε τέσσερις ΠΑΕ επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League, για τις αναμετρήσεις της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, που έγιναν την περασμένη Κυριακή (22/3).

Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να καταβάλλει 2.500 ευρώ για τον αγώνα με την ΑΕΛ, ο Παναθηναϊκός 2.000 ευρώ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, ο ΠΑΟΚ επίσης 2.000 ευρώ για το ματς του Πανθεσσαλικού με το Βόλο και ο Αρης 500 ευρώ για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.



