Παναθηναϊκός: Ατομικό Γεντβάι και Πάλμερ - Μπράουν
Onsports Team 25 Μαρτίου 2026, 14:51
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Με αρκετές και σημαντικές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την έναρξη των Play-Offs, καθώς απουσιάζουν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, εκτός προπόνησης έμειναν οι Μπακασέτας, Τετέι, Κοντούρης, Ίνγκασον, Τσέριν, Λαφόν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς και Μπόκος.

Παράλληλα, ο Ντέσερς απουσίαζε με ειδική άδεια, ενώ οι Κάτρης, Ερνάντεθ και Σισοκό ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.

Ο Τιν Γεντβάι ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης, με τον Πάλμερ-Μπράουν να συνεχίζει το δικό του.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν με ασκήσεις στο γυμναστήριο και στη συνέχεια πέρασαν στο γήπεδο, όπου δούλεψαν με μπάλα σε περιορισμένο χώρο, στο πλαίσιο της πρωινής προπόνησης ενόψει της κρίσιμης συνέχειας.



