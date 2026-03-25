Μεταγραφές, Λεβαδειακός: «Έδεσε» Τσάπρα μέχρι το 2030

Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα έως το 2030, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια με έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του.

Ο Τσάπρας πραγματοποιεί σεζόν καριέρας, οδηγώντας την κατάταξη των μεσοεπιθετικών του πρωταθλήματος με 9 ασίστ, και η ομάδα της Βοιωτίας θέλησε να τον ανταμείψει για την εξαιρετική του απόδοση.

Παράλληλα, η ανανέωση εξασφαλίζει στον σύλλογο σταθερότητα και σιγουριά για το μέλλον, διατηρώντας τον παίκτη ως βασικό στοιχείο του ρόστερ μέχρι το 2030.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«H ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα έως το 2030.

Αποτελώντας εδώ και χρόνια έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας μας, έχει αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής του Λεβαδειακού και αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης, εργατικότητας κι επαγγελματισμού, τα οποία τον έχουν καταστήσει έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος, στη θέση που αγωνίζεται.

Στη φετινή Stoiximan Super League βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας με τις περισσότερες ασίστ (9), ενώ μετράει 162 συμμετοχές με 13 γκολ και 26 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την πρώτη ομάδα του Λεβαδειακού.

Τριαντάφυλλε σου ευχόμαστε υγεία και πολλές ακόμα επιτυχίες με την ομάδα μας!».