Μαρίν για ΑΕΚ: «Μου έφερε πίσω τη χαρά του να παίζω ποδόσφαιρο»

Ο Ρουμάνος μέσος μίλησε σε ΜΜΕ της πατρίδας του, με αφορμή την παρουσία του στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο Μαρίν αναφέρθηκε στην αλλαγή που έφερε στην καριέρα του η απόφαση να έρθει στην ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας ότι: «μου έφερε πίσω αυτή τη χαρά και αυτή την ευχαρίστηση του να παίζεις ποδόσφαιρο για να κερδίζεις!».

Όσα είπε ο Ραζβάν Μαρίν:

Για το ότι πραγματοποιεί μια γεμάτη χρονιά και για το εάν η μεταγραφή του στην ΑΕΚ τον έχει αλλάξει: «Δεν ξέρω αν με άλλαξε απαραίτητα, αλλά μάλλον μου έφερε πίσω αυτή τη χαρά και αυτή την ευχαρίστηση του να παίζεις ποδόσφαιρο για να κερδίζεις! Ήθελα πραγματικά μια τέτοια ομάδα, γιατί είναι άλλο πράγμα να κερδίζεις 35 παιχνίδια σε μια σεζόν και άλλο να κερδίζεις μόνο 7 παιχνίδια. Είναι εντελώς εντελώς διαφορετικό. Η ατμόσφαιρα μέσα στην ομάδα, οι συμπαίκτες στα αποδυτήρια, οι οπαδοί και ούτω καθεξής, σου φέρνουν απλώς χαρά, είσαι πάντα θετικός. Δεν ξέρω αν με άλλαξε απαραίτητα, αλλά μάλλον με βοήθησε πολύ να βρω την χαρά μου στο να παίζω ποδόσφαιρο και να αγωνίζομαι για κάτι».

Για το εάν βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του είπε: «Πιθανώς. Αν κοιτάξουμε τα τελευταία χρόνια, είναι η χρονιά που είμαι στην καλύτερη φόρμα, παίζω συνεχόμενους αγώνες. Και πριν, έπαιζα με τον ίδιο τρόπο, σπάνια υπήρχε θέμα να μην παίξω. Επίσης ο ρυθμός στην Ευρώπη με βοηθάει πολύ».

Για το τι θα σήμαινε για αυτόν μια πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Ρουμανία: «Τεράστιο πράγμα, γιατί το θέλω πραγματικά. Έχω ήδη παίξει σε μια τελική φάση μεγάλου τουρνουά με την εθνική ομάδα, σε ένα Ευρωπαϊκό (Euro 2024). Φυσικά θα ήταν κάτι εξαιρετικό αν καταφέρναμε να οδηγήσουμε τη Ρουμανία σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 28 χρόνια. Θα ήταν κάτι εκπληκτικό. Το σημαντικό είναι να έχουμε αυτοπεποίθηση. Μια αυτοπεποίθηση που πηγάζει απλώς από μέσα μας, δηλαδή να πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να προκριθούμε και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα δουν μια Ρουμανία που θα παλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό: η αυτοπεποίθηση και η πίστη ότι μπορούμε να το πετύχουμε».

Για την αξία των Τούρκων παικτών: «Δεν ξέρω αν έχει νόημα να μιλάμε πλέον για συγκεκριμένους Τούρκους παίκτες, επειδή τους βλέπουμε πολύ καλά σε σημαντικούς αγώνες, όπως στο Champions League και όχι μόνο. Σίγουρα πρέπει να το θέλουμε περισσότερο από αυτούς» και κατέληξε για το εάν θα επηρεαστεί ο ίδιος από την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι Τούρκοι οπαδοί: «Έχω παίξει σε πολλά γήπεδα. Για παράδειγμα, στην Ιταλία έπαιξα στο Σαν Σίρο, όπου υπήρχαν 70.000 οπαδοί. Ξέρω τι σημαίνει ένα γεμάτο γήπεδο, ένα γήπεδο που μπορεί να ασκήσει πίεση στους αντιπάλους, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα ακόμη και για την γηπεδούχο ομάδα».