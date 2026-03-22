Βόλος - ΠΑΟΚ: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο
Δείτε πώς ο Βόλος έκανε τη μεγάλη έκπληξη κόντρα στον ΠΑΟΚ, παίρνοντας θέση στα play offs 5-8.
Απίστευτος Βόλος, νίκησε 2-1 τον ΠΑΟΚ με ανατροπή και μπήκε στα play off 5-8, «γκρεμίζοντας» παράλλληλα τους αντιπάλους του από την κορυφή.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» άνοιξε το σκορ με τον Γερεμέγεφ στο 13΄, αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, ισοφάρισαν με τον Μαρτίνες στο 63΄ και πήραν τη νίκη με buzzer beater του Ουρτάδο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.
Δείτε τα highlights: