Βόλος - ΠΑΟΚ: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο
Οnsports Team 22 Μαρτίου 2026, 22:21
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Βόλος - ΠΑΟΚ: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο

Δείτε πώς ο Βόλος έκανε τη μεγάλη έκπληξη κόντρα στον ΠΑΟΚ, παίρνοντας θέση στα play offs 5-8.

Απίστευτος Βόλος, νίκησε 2-1 τον ΠΑΟΚ με ανατροπή και μπήκε στα play off 5-8, «γκρεμίζοντας» παράλλληλα τους αντιπάλους του από την κορυφή.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» άνοιξε το σκορ με τον Γερεμέγεφ στο 13΄, αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, ισοφάρισαν με τον Μαρτίνες στο 63΄ και πήραν τη νίκη με buzzer beater του Ουρτάδο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Δείτε τα highlights:

