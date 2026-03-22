Βόλος – ΠΑΟΚ: Οι επιλογές του Ράζβαν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα
Onsports Team 22 Μαρτίου 2026, 18:18
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Με Χατσίδη και Τέιλορ στο βασικό σχήμα ο «δικέφαλος», για το ματς απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας – Η ενδεκάδα του Ρουμάνου τεχνικού.

Στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, η τοπική ομάδα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Οι φιλοξενούμενοι θέλουν πάση θυσία τη νίκη για να διατηρηθούν στην κορυφή, ενώ οι γηπεδούχοι αναζητούν ένα αποτέλεσμα έκπληξη που ίσως τους στείλει στα πλέι οφ 5-8.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου στο τελευταίο ματς της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, επιλέγει να ξεκινήσει με τον Τσιφτσή κάτω απ’ τα δοκάρια. Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Τέιλορ στην άμυνα. Οζντόεφ και Ζαφείρης στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Κωνσταντέλιας σε ελεύθερο ρόλο, με τους Χατσίδη και Τάισον στα άκρα. Κορυφή στην επίθεση ο Γερεμέγιεφ.

Η ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Τσοκάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Αμπάντα, Γρόσδης, Μαρτίνες, Λάμπρου, Γκονσάλες, Ουρτάδο.



