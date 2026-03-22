Παναθηναϊκός: Με στόχο το αήττητο στη Super League - Οι σκέψεις Μπενίτεθ για Τρίπολη

Με βασικό στόχο τη συνέχεια του αήττητου σερί στην Super League αντιμετωπίζει την Κυριακή (22/03) ο Παναθηναϊκός τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» θέλει να κλείσει την κανονική περίοδο της Super League με καλή ψυχολογία, αντιμετωπίζοντας τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη, λίγες μέρες μετά τον αποκλεισμό του από την Μπέτις στην Ευρώπη. Ο Ράφα Μπενίτεθ προετοιμάζει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, προσπαθώντας να αφήσει πίσω τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και να συνεχίσει το θετικό σερί στο πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» έχουν διατηρήσει αήττητο σχεδόν δύο μηνών στην κανονική διάρκεια, εξασφαλίζοντας την είσοδό τους στην πρώτη τετράδα και την ευρωπαϊκή έξοδο, αλλά οι στόχοι δεν σταματούν εκεί. Ο Παναθηναϊκός θέλει να δείξει καλό πρόσωπο τόσο στο Κυριακάτικο (22/03) παιχνίδι κόντρα στους Αρκάδες, που «καίγονται» για βαθμούς, όσο και στους αγώνες κατάταξης μετά τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων.

Η ομάδα θα παραταχθεί και πάλι με αρκετές απουσίες, κυρίως αμυντικών. Ο Πάλμερ-Μπράουν συνεχίζει τη θεραπεία του για οστικό οίδημα, ενώ εκτός έμειναν οι Γεντβάι και Κάτρης λόγω μυϊκών προβλημάτων. Ο Σισοκό χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, ο Κοντούρης είναι τιμωρημένος και για λόγους αποφόρτισης εκτός αποστολής έμεινε ο Πελίστρι. Με τον Ντέσερς επίσης εκτός, οι απουσίες φτάνουν τις επτά, απέναντι σε μια ομάδα που συχνά δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.

Ο Αστέρας έχει αναδειχθεί… εφιάλτης για το Τριφύλλι, καθώς σε πέντε χρόνια υποχρέωσε την ομάδα σε 15 ισοπαλίες ανεξαρτήτως έδρας και μόνο μία φορά γνώρισε εύκολη ήττα, το 4-1 το Σεπτέμβριο του 2023. Σημαντικές νίκες των Αρκάδων περιλαμβάνουν τέρματα του Γερεμέγεφ και του Μπαρτόλο τα προηγούμενα χρόνια, ενώ το 2021 επικράτησαν με 2-1.

Ο Μπενίτεθ προγραμματίζει αρκετές αλλαγές, χωρίς ιδιαίτερες δοκιμές. Στην εστία φαβορί είναι ο Κότσαρης, μετά την κακή εμφάνιση του Λαφόν στη Σεβίλλη. Στην τριάδα της άμυνας πιθανότεροι είναι οι Ίνγκασον, Ερνάντεθ και Τουμπά, με τον Κώτσιρα να διεκδικεί επίσης χρόνο συμμετοχής. Στα άκρα της μεσαίας γραμμής αναμένεται να παραμείνουν οι Κυριακόπουλος και Καλάμπρια, ενώ στον άξονα πιθανό είναι νέο δίδυμο με σίγουρο τον Τσιριβέγια και τη δεύτερη θέση να διεκδικείται από Σιώπη, Τσέριν ή Μπακασέτα. Στα πλάγια οι Παντελίδης και Αντίνο έχουν το προβάδισμα, ενώ στην επίθεση οι πιθανότητες μοιράζονται ανάμεσα σε Τετέι και Σβιντέρσκι.

Στόχος του Παναθηναϊκού είναι να παρουσιαστεί με σωστή νοοτροπία, να απαντήσει πνευματικά στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή κανονική περίοδο.