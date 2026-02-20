Ο… πονοκέφαλος του αναγκαστικού rotation για δύο αγώνες που κρίνουν πολλά

Onsports Team

Ο Ράφα Μπενίτεθ καλείται να διαχειριστεί τις κρίσιμες αναμετρήσεις με τον ΟΦΗ εκτός έδρας για τη Super League και Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία για το Europa League, οι οποίες καθορίζουν το μέλλον του «τριφυλλιού» στη σεζόν και ίσως το δικό του στην ομάδα.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον φορμαρισμένο ΟΦΗ στο Ηράκλειο για τη Super League. Αγώνας καθοριστικός για το στόχο της τετράδας. Κεκλεισμένων των θυρών και οι «πράσινοι» πάση θυσία πρέπει να νικήσουν. Προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να εκμεταλλευτούν οποιοδήποτε «στραβοπάτημα» του Λεβαδειακού ο οποίος αγωνίζεται στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ.

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου. Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός. Η ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ, ματς στο οποίο οι «πράσινοι» έδειξαν σε όλους πως έχουν την ικανότητα να… κοιτάξουν στα μάτια τους αήττητους Τσέχους. Το έργο τους δύσκολο, ειδικά απ’ τη στιγμή που πρέπει να νικήσουν εκτός έδρας για να προκριθούν στους «16». Όμως έχουν τις δυνατότητες να το καταφέρουν.

Δύο παιχνίδια μέσα σε λίγες μέρες, τα οποία θα καθορίσουν τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Ευρωπαϊκά εκ των πραγμάτων καθώς θα κριθεί η πιθανή πρόκριση, αλλά και ελληνικά μια και θα κριθούν οι πιθανότητες για την τέταρτη θέση. Προκειμένου να «κλειδώσει» η ευρωπαϊκή έξοδος για την επόμενη σεζόν.

Το… μπαλάκια στα χέρια του Ράφα Μπενίτεθ. Καθώς ο Παναθηναϊκός παρότι περιμένει επιστροφές (Πελίστρι πιθανότατα θα παίξει στην Τσεχία) συνεχίζει να έχει αγωνιστικά προβλήματα και απουσίες. Οι οποίες και φέρνουν ανάγκη για rotation, για να γίνει σωστή διαχείριση ενέργειας και δυνάμεων ανάμεσα στους αγώνες αυτούς. Χωρίς φυσικά να «θυσιαστεί» κάποιο αποτέλεσμα.

Παίκτες που είναι εκτός λίστας ίσως βρουν σημαντικό ρόλο με τον ΟΦΗ (Γεντβάι, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Παντελίδης), για να γίνει το απαραίτητο «φρεσκάρισμα». Θυμίζουμε πως στο παιχνίδι της Κρήτης δεν υπολογίζονται οι Καλάμπρια και Σφιντέρσκι που θα εκτίσουν ποινές.

Σε κάθε περίπτωση συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον το πώς θα διαχειριστεί ο Ράφα Μπενίτεθ το έμψυχο υλικό που έχει στη διάθεσή του. Για την καλύτερη δυνατή διατήρηση ενέργεια, αλλά και τη συνέχιση της καλής αγωνιστικής αγωνιστικής εικόνας που είχε το «τριφύλλι» κόντρα στην Πλζεν στο ΟΑΚΑ.

Όλα αυτά για δύο ματς που κρίνουν τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, ίσως να κρίνουν ακόμη και την ίδια τη θέση του Ισπανού τεχνικού στον «πράσινο» πάγκο. Καθώς με δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα, κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει.