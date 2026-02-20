Ομάδες

Παναθηναϊκός: Μέρος της προπόνησης ο Πελίστρι
Eurokinissi Sports
Onsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 15:58
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Μέρος της προπόνησης ο Πελίστρι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, με τον Φακούντο Πελίστρι να συμμετέχει σε μέρος του προγράμματος προπόνησης.

Οι βασικοί παίκτες από τον αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντέσερς και Σισοκό, ενώ Τσιριβέγια και Κώτσιρας έκαναν θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του παιχνιδιού με τη Βικτόρια Πλζεν έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησαν ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Σισοκό ενώ θεραπεία οι Τσιριβέγια, Κώτσιρας».



