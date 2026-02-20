Ομάδες

Παναθηναϊκός: Το ονειρικό ντεμπούτο του Τετέι και το «μπράβο ρε» του Καρέτσα
Onsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 17:06
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Το ονειρικό ντεμπούτο του Τετέι και το «μπράβο ρε» του Καρέτσα

Η ανάρτηση του στράικερ του «τριφυλλιού» για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο και τα ξεχωριστά συγχαρητήρια από τον νεαρό άσο της Γκενκ.

Ο Ανδρέας Τετέι έκανε… μαγικό ντεμπούτο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πετυχαίνοντας δύο πανέμορφα γκολ, έδειξε με το «καλησπέρα» στις διοργανώσεις της UEFA, ποιες είναι οι δυνατότητές του.

Ο στράικερ της Εθνικής ομάδας έκανε ανάρτηση με φωτογραφίες από την αναμέτρηση και τη συνόδευσε με ένα σύντομο και ξεκάθαρο σχόλιο:

«Ονειρικό ντεμπούτο».

Μαζί είχε και ένα Τριφύλλι αλλά και μια πράσινη καρδιά. Όπως είναι λογικό πολλοί συμπαίκτες του και συναθλητές του, έσπευσαν να τον συγχαρούν και να τον αποθεώσουν.

Μεταξύ αυτών και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο νεαρός άσος της Γκενκ που έκανε κι αυτός εκπληκτική εμφάνιση αυτή την εβδομάδα, έγραψε στον συμπαίκτη του στην Εθνική ομάδα: «Μπράβο ρε!».



