Πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Onsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 16:32
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Η ποινή που ανακοινώθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, για τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ ΑΕΚ και τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ ήταν η ποινή με την οποία τιμώρησε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τον Μάριο Ηλιόπουλο. Αυτή η τιμωρία αφορά την συμπεριφορά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό την 1η Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ της αποδιδόμενης πειθαρχικής παράβασης. Κηρύσσει τον πρώτο εγκαλούμενο, Μάριο Ηλιόπουλο πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ). Επιβάλλει στον εγκαλούμενο χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (αγώνας ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για το πρωτάθλημα της Super League 1 στις 1-2-2026)».

 



