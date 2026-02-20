Ομάδες

Παναθηναϊκός: Εκτίει με ΟΦΗ και ο Σφιντέρσκι
Eurokinissi Sports
Onsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 15:13
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Εκτίει με ΟΦΗ και ο Σφιντέρσκι

Ο Πολωνός επιθετικός θα απουσιάσει από την εξ αναβολής αναμέτρηση με τους Κρητικούς την μεθεπόμενη Τετάρτη (04/03).

Χωρίς τον Κάρολ Σφιντέρσκι θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο εξ αναβολής παιχνίδι με τον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου στη Λεωφόρο, για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Πολωνός επιθετικός συμπλήρωσε κάρτες στην πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet και θα εκτίσει την ποινή του στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την κρητική ομάδα.

Ο Σφιντέρσκι είναι ο δεύτερος παίκτης των «πράσινων» που θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας από το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφού απών θα είναι και ο Ντάβιντε Καλάμπρια.



