Χουάντσο για τελικό του Final 8: «Θα είναι μία μάχη»

Την άποψή του πως η ομάδα που θα δώσει το κάτι παραπάνω θα κερδίσει τον τελικό, εξέδωσε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ηράκλειο, αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Δηλώσεις για τον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού παραχώρησε ο διεθνής φόργουορντ, ο οποίος αναφέρθηκε στη «μάχη» για την κούπα και την έλευση του Χέις-Ντέιβις.

Αναλυτικά, ο Ισπανός άσος μίλησε για:

Τον τελικό: «Θα είναι δύσκολο ματς. Κάθε ματς με τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο. Ας δούμε τι θα γίνει. Ας παλέψουμε. Θα κάνουμε το καλύτερό μας και μακάρι να κερδίσουμε».

Το ότι δεν γνωρίζει την κατάσταση με τους σέντερ του Ολυμπιακού: «Δεν τα κοιτάμε αυτά. Θα παίξουμε σκληρά. Στα τελευταία ματς παίζουμε καλή άμυνα και καλή επίθεση στα τελευταία δύο ματς. Να συνεχίσουμε».

Τον Χέις-Ντέιβις: «Είναι τρομερός παίκτης. Μας δίνει πολλά. Είναι έξυπνος, ταλαντούχος. Θα μας βοηθήσει πολύ».

Το μυστικό του τελικού: «Η ομάδα που δίνει το κάτι παραπάνω θα κερδίσει. Δεν θα είναι ωραίο ματς, θα είναι μάχη. Όποιος κάνει το κάτι παραπάνω θα κερδίσει».

Το αν σκέφτεται το σερί νικών του Ολυμπιακού: «Όχι».

Τον δύσκολο μήνα του Παναθηναϊκού AKTOR: «Είναι μεγάλη σεζόν, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Το σημαντικό είναι να παίζουμε σημαντικά στον Μάρτιο».

Τον τρίτο του τελικό: «Πρέπει να παίξουμε σκληρά, να συγκεντρωθούμε σε εμάς, να κάνουμε το καλύτερό μας. Ο τελικός είναι ένα ματς, όλα μπορούν να κάνουν. Όποια ομάδα κάνει το κάτι παραπάνω θα κερδίσει».