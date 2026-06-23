Athens Kallithea: Τεχνικός διευθυντής και team manager ο Μάρκο Μαρκόφσκι

Αλλαγή... σελίδας στην Athens Kallithea με τον Μάρκο Μαρκόφσκι να αναλαμβάνει πόστο στην ομάδα των νοτίων προαστίων.

Συγκεκριμένα ο 40χρονος θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής και team manager του συλλόγου στο άμεσο διάστημα που ακολουθεί.

Η ανακοίνωση

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει ότι ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή και team manager.

Ο Μαρκόφσκι, 40 ετών, εργάστηκε τις τελευταίες τρεις σεζόν ως team manager στον Παναιτωλικό στη Super League, αφού αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023.

Γεννημένος στο Βελιγράδι, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις Zemun και Partizan, πριν μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Καλλιθέας σε ηλικία 22 ετών τον Ιανουάριο 2008. Στα επόμενα 16 χρόνια παρουσίας του στα ελληνικά γήπεδα, ο Markovski κατέγραψε συνολικά 177 συμμετοχές και 38 γκολ στη Super League, καθώς και 175 συμμετοχές και 68 γκολ στη Super League 2, αγωνιζόμενος με τις φανέλες της Καλλιθέας, της Δόξας Δράμας, της Ξάνθης, της Κέρκυρας, του Παναιτωλικού, του Λεβαδειακού, του Απόλλωνα Σμύρνης και της Καλαμάτας. Την περίοδο 2013-2014 αγωνίστηκε εκτός Ελλάδας, κατακτώντας το πρωτάθλημα Μολδαβίας με τη Sheriff.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Παναιτωλικό, ο Μαρκόφσκι απέκτησε δίπλωμα UEFA B.

Από την 1η Ιουλίου 2026, ο Markovski αναλαμβάνει στην Athens Kallithea FC τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή, τον οποίο κατείχε μέχρι τον Ιούνιο 2025 ο Μίκαελ Περέιρα, καθώς και τον ρόλο του team manager, τον οποίο κατείχε μέχρι τον Ιούνιο 2026 ο Γεώργιος Αλεξόπουλος.

Καλωσήρθες, Μάρκο».