Νίκη Βόλου: Ανανέωσαν οι Αρίας και Σιούτας

Τη φανέλα της Νίκης Βόλου θα συνεχίσει να φορά και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο 27χρονος αριστερός μπακ, Χουάν Μανουέλ Αρίας, καθώς οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Παράλληλα, στο ρόστερ θα παραμείνει και ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός, Χρήστος Σιούτας, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2 και μία στο Κύπελλο Ελλάδας, ενώ σημείωσε και ένα γκολ.

Η ανακοίνωση για τον Αρίας:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την παραμονή του Χουάν Μανουέλ Αρίας στην ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

O 27χρονος (04/06/1999) Αργεντινός δεξιός μπακ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας μας για 3η σερί σεζόν, έχοντας καταγράψει πέρυσι 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2 και στο Κύπελλο Ελλάδος, ενώ συνολικά με τα χρώματά της έχει αγωνιστεί σε 50 παιχνίδια, μετρώντας 1 γκολ και 1 ασίστ.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Χουάν υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Μιλώντας στο nikifc.gr για την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Χουάν Μανουέλ Αρίας δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα είμαι μέλος της Νίκης Βόλου για ακόμη ένα χρόνο. Αγαπώ την ομάδα όπως και την πόλη. Υπόσχομαι για ακόμη μία σεζόν να δώσω το 100%, προκειμένου να πετύχουμε τον μεγάλο μας στόχο και όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε στο τέλος της χρονιάς. Φίλοι της Νίκης Βόλου, τα λέμε και πάλι σύντομα».

Η ανακοίνωση για τον Σιούτα:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την παραμονή του Χρήστου Σιούτα στην ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

O 23χρονος (03/10/2002) Ελληνας κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας μας για 2η σερί σεζόν, έχοντας καταγράψει πέρυσι 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2 και μία στο Κύπελλο Ελλάδος, ενώ πέτυχε και ένα τέρμα.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Χρήστο υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Μιλώντας στο nikifc.gr για την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Χρήστος Σιούτας σχολίασε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την Νίκη Βόλου. Ευχαριστώ την διοίκηση και τον προπονητή για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου και υπόσχομαι να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό σε κάθε παιχνίδι. Εύχομαι υγεία σε όλους και να ζήσουμε μία χρονιά την οποία θα την θυμόμαστε».