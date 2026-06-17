Η «Θύρα 1» απάντησε στον Νταβέλη - Νέα ανακοίνωση από τους «βυσσινί»

Με ανακοίνωσή τους, οι οργανωμένοι φίλαθλοι της ΑΕΛ τοποθετήθηκαν για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην πόλη το βράδυ της Δευτέρας (15/6), απαντώντας παράλληλα στις δηλώσεις του Αχιλλέα Νταβέλη σε τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Στην ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι είχαν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της τάξης και στην ειρηνική διεξαγωγή του συλλαλητηρίου, τονίζοντας πως η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε χωρίς έκτροπα χάρη στη δική τους στάση και παρέμβαση.

Από τη μεριά του ο σύλλογος δεν έμεινε αμέτοχος κι εξέδωσε νέα ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι όλα θα αποδειχθούν δικαστικά.

Η ανακοίνωση της «Θύρας 1»

«Γνωρίζοντας από πριν τι θα δούμε, παρακολουθήσαμε τη χτεσινή τηλεοπτική εμφάνιση του μεγαλομετόχου και του δικηγόρου του. Δεν θα σταθούμε στην ένταση των χαρακτηρισμών τους, αλλά στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι ένας απερχόμενος ιδιοκτήτης, αντί να αναλάβει την ευθύνη του για τον υποβιβασμό και για μια χρονιά εγκατάλειψης, επέλεξε να μετατρέψει χιλιάδες ανθρώπους που αγαπούν την ΑΕΛ σε «εγκληματική οργάνωση» και να βρει άλλοθι για τα δεκάδες τραγικά του λάθη που έχουν φέρει την Ομάδα στο κατώφλι του αφανισμού. Απέναντι σε αυτές τις αβάσιμες, προσβλητικές και συκοφαντικές κατηγορίες, δεν θα σιωπήσουμε.

Το σενάριο δεν είναι καινούργιο. Το έχουμε ξανακούσει από φαντάσματα του παρελθόντος. Η φρασεολογία περί «εγκληματικής οργάνωσης», περί «αρχηγών και αρχηγόπουλων», περί «άεργων που παρασύρουν ανήλικα παιδιά», περί «διακίνησης ναρκωτικών» πίσω από την οπαδική ιδιότητα και περί οργανωμένων που «εκβιάζουν διοικήσεις», δεν είναι πρωτότυπη. Όταν ένας ιδιοκτήτης δεν έχει απάντηση στα πραγματικά προβλήματα, ανασύρει το έτοιμο λεξιλόγιο της ποινικοποίησης για να δαιμονοποιήσει το λαό της εξέδρας. Πρόκειται για επικοινωνιακή τεχνική, και μάλιστα μεταχειρισμένη!

Αλήθεια, δεν ξέρετε ποιοι είμαστε; Είμαστε αυτοί που γέμιζαν τις κερκίδες σε όλη την Ελλάδα μέσα σε μια σεζόν που έμοιαζε με αργό βασανιστήριο. Εμείς που με ιώβεια υπομονή και αδιαμαρτύρητα, στήριξαμε την Ομάδα κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες! Προπάντων όμως αποτελούμε καθόλα νόμιμα αναγνωρισμένη από τη ΓΓΑ λέσχη με πρόσωπο καθαρό και υπερήφανο στην Πόλη μας. Η Θύρα 1 απαρτίζεται, σε συντριπτικό ποσοστό, από σκληρά εργαζόμενους νέους ανθρώπους, φοιτητές και οικογενειάρχες, ΟΛΟΙ με λευκό ποινικό μητρώο και άμεμπτη προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική διαδρομή. Δεν εκφράζουμε κανέναν όχλο και καμία παραβατική μειοψηφία, όπως τόσο πολύ πασχίζετε να αποδείξετε. Και κυρίως, δεν κρυφτήκαμε ποτέ. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά όλοι οι κάτοικοι της πόλης, και ιδιαίτερα οι τοπικοί δημόσιοι φορείς με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί στενά, όποτε χρειάστηκε, όχι μόνο για ζητήματα της Ομάδας, αλλά της κοινωνίας της Λάρισας γενικότερα. Όλοι γνωρίζουν ποιες είναι εθελοντικές δράσεις μας (Παιδιατρική Κλινική, Κοινωνικό Παντοπωλείο, αιμοδοσίες …).

Από την άλλη όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο Αχιλλέας Νταβέλης ως εργοδότης, ως επιχειρηματίας, ως ποδοσφαιρικός παράγοντας και ως χαρακτήρας. Περιμένουμε από τους εκπροσώπους των φορέων με τους οποίους κατ’ επανάληψη συνεργαστήκαμε, να εγκαταλείψουν τη σιωπή και να πάρουν θέση για το αν εμείς είμαστε «εγκληματίες» ή νέοι πολίτες με ανησυχίες και με δράσεις υπέρ του κοινωνικού συνόλου!

Τι πραγματικά συνέβη προχθές

Από την πρώτη στιγμή η Θύρα 1 περιφρούρησε την ειρηνική διεξαγωγή και τάξη του συλλαλητηρίου. Γνωρίζαμε ότι κάποιοι «προσεύχονταν» να υπάρξουν παρατράγουδα για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και να «ζητήσουν και τα ρέστα». Η πορεία εξελίχθηκε ομαλά και ειρηνικά, με χιλιάδες απλούς φιλάθλους, οικογένειες και μικρά παιδιά.

Το ατυχέστατο περιστατικό - το οποίο καταδικάσαμε δημόσια από την πρώτη στιγμή - προέκυψε από την χρονική σύμπτωση της άφιξης του κ. Νταβέλη με την άφιξη της πορείας στον κυκλικό κόμβο της Καραθάνου. Μετά την ξεκάθαρη λεκτική ένταση, κατόπιν της προσπάθειάς μας για αποκλιμάκωση και αφού είχε ξεκινήσει η αποχώρηση του πλήθους από το σημείο, η ελληνική αστυνομία επανέλαβε το γνωστό της έργο. Σκόπιμη αναζωπύρωση της έντασης με εκτόξευση βομβιδίων κρότου-λάμψης, αλόγιστη χρήση χημικών και βίας εναντίον του πλήθους που απαρτιζόταν από κάθε λογής άνθρωπο, εντός πολυκατοικημένης περιοχής. Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει στη διάθεσή μας. Και όλα αυτά για να φτάσουμε σήμερα στα περί απόπειρας ανθρωποκτονίας (!) εις βάρος του κ. Νταβέλη τα οποία δεν αντέχουν στη λογική. Αυτή είναι η αλήθεια - και η αλήθεια τεκμηριώνεται με στοιχεία, δεν διακηρύσσεται από ιδιόκτητα τηλεοπτικά πάνελ.

Η μεγάλη εικόνα

Η ΑΕΛ δεν είναι «άτυπη ιδιοκτησία» ΚΑΝΕΝΟΣ - ούτε των οργανωμένων, ούτε, προπαντός, μιας «ξοφλημένης» διοίκησης. Η Ομάδα μας είναι υπόθεση όλης της Πόλης και όλου του κόσμου της. Η προσπάθεια να βαφτιστεί ο λαός της εξέδρας «εγκληματική οργάνωση», τη στιγμή ακριβώς που το ιδιοκτησιακό κρίνεται και που ανοίγει η συζήτηση για την επόμενη ημέρα, δεν είναι τυχαία. Είναι απόπειρα να τρομοκρατηθεί και να φιμωθεί ο μόνος που έμεινε όρθιος όλη τη χρονιά: ο κόσμος.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα πως δεδομένων των συνθηκών και εφόσον χρειαστεί, ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο, τόσο ως Σύνδεσμος όσο και ως μέλη ξεχωριστά, απέναντι σε όσους διαδίδουν συνειδητά ψέματα και συκοφαντίες που προσβάλλουν τη φήμη, την τιμή και την υπόληψη της ΘΥΡΑΣ 1 και των ανθρώπων της.

Η ΑΕΛ ανήκει στον κόσμο της! Και ο κόσμος της δεν εκφοβίζεται!

ΟΛΟΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ - ΟΛΟΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟΛέσχη Φιλάθλων Αθλητικής Ένωσης Λάρισας ΘΥΡΑ 1».

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Εχθές η διαβόητη Θύρα 1 που μόνο ΑΕΛ δεν είναι, προσπάθησε για να ξεπλύνει το έγκλημα της με ένα κρεσέντο υποκρισίας, να καταδικάσει δήθεν την επίθεση με ανθρωποκτόνο δράση που προκάλεσε η ίδια στον απερχόμενο ιδιοκτήτη της ΑΕΛ.

Σωστά τους συμβούλευσαν οι δικηγόροι τους, γιατί και οι κατηγορούμενοι χρειάζονται την υπεράσπιση τους. Σήμερα επανέρχονται αναδιπλούμενοι, δηλώνοντας πόσο «καλά παιδιά με λευκό ποινικό μητρώο είναι» και αφήνοντας υπονοούμενα ως κριτές που δεν είναι, για τον απερχόμενο ιδιοκτήτη.

Όταν όμως οι φασίστες της διαβόητης θύρας 1 θα βλέπουν τις φάτσες τους στα βίντεο της δολοφονικής επίθεσης να ουρλιάζουν μπροστά στην εστία του Νταβέλη «θα σε θάψουμε στο σπίτι σου απόψε», τότε θα πρέπει η εγκληματική τους οργάνωση να αποδείξει στον εισαγγελέα εάν και κατά πόσο είναι «καλά παιδιά».

Καλά κάνει λοιπόν η Θύρα 1 μετά των εκπροσώπων της και συσπειρώνεται στο οργανωμένο έγκλημα της, γιατί προφανώς ξέμειναν από δικαιολογίες στα μάτια της τοπικής κοινωνίας ως εγληματική οργάνωση που είναι και δρουν εδώ και χρόνια ανεξέλεγκτα. Εν κατακλείδι, δεν είστε ούτε θεσμικός φορέας, ούτε εκπρόσωποι της ΑΕΛ.

Την ΑΕΛ την καταστρέφετε χρόνια τώρα μεθοδικά με τις εγκληματικές ενέργειες σας, γιατί κάποιοι σας έπεισαν ότι μπορείτε να αυτοδικείτε. Θα αποδείξουμε δικαστικά ότι είστε εγληματική οργάνωση. Καταλαβαίνουμε το άγχος που σας έχει καταβάλει μετά και τα τελευταία εγκλήματα που έχετε διαπράξει. Να είστε βέβαιοι ότι η δικαιοσύνη σας περιμένει.

Εξάλλου κανένας εγκληματίας στο τέλος δεν ξεφεύγει από τη δικαιοσύνη, ακόμη και όταν πιστεύει ότι αργεί».