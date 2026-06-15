Νίκη Βόλου: Ανανέωσε ο Τζανετόπουλος

Ανανεώσεων συνέχεια στη Νίκη Βόλου, που μετά τον Γιάννη Λουκίνα, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Άνταμ Τζανετόπουλο.

Ο έμπειρος στόπερ ήταν από τους πιο σταθερούς παίκτες στο περσινό ρόστερ της Νίκης Βόλου, στην προσπάθεια που έκανε η ομάδα της Μαγνησίας για άνοδο στη Super League.

Συνολικά πραγματοποίησε 21 εμφανίσεις στη Super League 2, με απολογισμό δυο γκολ και μια ασίστ σε 1.415 λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την παραμονή του Άνταμ Τζανετόπουλου στην ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Με 21 συμμετοχές σε κύπελλο και πρωτάθλημα ο Άνταμ αποτέλεσε στυλοβάτη της άμυνας μας, σημειώνοντας 2 γκολ με την αγαπημένη του ομάδα, ενώ είχε και μία ασίστ.

Το ποδοσφαιρικό του ήθος εντός και εκτός γραμμών, όπως και η αγωνιστική του συνέπειά, μας κάνουν ιδιαίτερα χαρούμενους που θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην ομάδα της καρδιάς του.

Μιλώντας στο nikivoloufc.gr για την ανανέωση του συμβολαίου του ο Άνταμ Τζανετόπουλος ανέφερε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την ανανέωση της συνεργασίας μου με την ομάδα και ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο κ. Παπακωνσταντίνου όπως και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία, επιτυχίες και χαρές για τον σύλλογο και τον κόσμο μας. Ραντεβού στην Κλούβα».