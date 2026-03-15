Καλαμάτα: Στη φιέστα Σαμαράς, Καρυπίδης και Χαρίτσης

Onsports Team

Ξεχωριστές παρουσίες υπήρξαν στο γήπεδο της Παραλίας στην Καλαμάτα, όπου διεξήχθη η αναμέτρηση της «Μαύρης Θύελλας» με τον Ολυμπιακό Β, στο πλαίσιο της γιορτής για την άνοδο της ομάδας.

Ανάμεσα στους θεατές βρέθηκαν και ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι της ομάδας της ιδιαίτερης πατρίδας του.

Στις εξέδρες έδωσε επίσης το «παρών» ο πρόεδρος του Άρη, Θόδωρος Καρυπίδης, ενώ στο γήπεδο βρέθηκε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν πανηγυρική, με τους φίλους της Καλαμάτας να δημιουργούν γιορτινό κλίμα, καθώς η ομάδα πανηγύρισε την επιστροφή της στη Super League.