Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Καλαμάτα: Στη φιέστα Σαμαράς, Καρυπίδης και Χαρίτσης
Onsports Team 15 Μαρτίου 2026, 16:51
SUPER LEAGUE 2 / Καλαμάτα

Καλαμάτα: Στη φιέστα Σαμαράς, Καρυπίδης και Χαρίτσης

Ξεχωριστές παρουσίες υπήρξαν στο γήπεδο της Παραλίας στην Καλαμάτα, όπου διεξήχθη η αναμέτρηση της «Μαύρης Θύελλας» με τον Ολυμπιακό Β, στο πλαίσιο της γιορτής για την άνοδο της ομάδας.

Ανάμεσα στους θεατές βρέθηκαν και ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι της ομάδας της ιδιαίτερης πατρίδας του.

Στις εξέδρες έδωσε επίσης το «παρών» ο πρόεδρος του Άρη, Θόδωρος Καρυπίδης, ενώ στο γήπεδο βρέθηκε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν πανηγυρική, με τους φίλους της Καλαμάτας να δημιουργούν γιορτινό κλίμα, καθώς η ομάδα πανηγύρισε την επιστροφή της στη Super League.



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved