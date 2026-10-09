· Λίβερπουλ

Λίβερπουλ: Χωρίς Ίσακ και Γκάκπο στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι

Με δύο πολύ σημαντικές απουσίες κόντρα στους «πολίτες» οι «κόκκινοι».

Λίβερπουλ: Χωρίς Ίσακ και Γκάκπο στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι
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Σημαντικές απώλειες καλείται να διαχειριστεί η Λίβερπουλ πριν από το μεγάλο ραντεβού με τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Άντονι Ιραόλα δεν υπολογίζει σε δύο επιθετικές λύσεις του για την κυριακάτικη αναμέτρηση.

Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες αποδείχθηκε ζημιογόνα για τους «reds», αφού τόσο ο Αλεξάντερ Ίσακ όσο και ο Κόντι Γκάκπο επέστρεψαν τραυματίες από τις υποχρεώσεις τους με τη Σουηδία και την Ολλανδία αντίστοιχα. Ο Ιραόλα επιβεβαίωσε πως κανένας από τους δύο δεν θα προλάβει το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Premier League.

Το πρόβλημα του Γκάκπο εντοπίζεται στον μηρό, ενώ ο Ίσακ αποκόμισε τραυματισμό στον αστράγαλο, γεγονός που αφήνει τον τεχνικό της Λίβερπουλ με δύο λιγότερες επιλογές στη γραμμή κρούσης.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει και ένα θετικό νέο στο «στρατόπεδο» της ομάδας. Ο Φεντερίκο Κιέζα επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, έχοντας αφήσει πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε από την προετοιμασία. Ωστόσο, η επιστροφή του έρχεται πολύ αργά για να θεωρείται πιθανή η παρουσία του στην αποστολή απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

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