Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Που θα δείτε τη Ντόρτμουντ του Καρέτσα και τη Σπόρτινγκ του Ιωαννίδη

Η διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων ήρθε στο τέλος της και επιστρέφει η αγωνιστική δράση στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

«Ποδαρικό» μετά το παράθυρο των τριών εβδομάδων κάνουν το βράδυ της Παρασκευής (09/10) δύο Έλληνες, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με την Μπορούσια Ντόρτμουντ αλλά και ο Φώτης Ιωαννίδης με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Αρχικά, η Ντόρτμουντ υποδέχεται τη Βέρντερ Βρέμης για την 5η αγωνιστική της Bundesliga στις 21:30, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports 3HD. Σύμφωνα με τον Νίκο Κόβατς ο Καρέτσας επέστρεψε από την Εθνική ομάδα με ίωση, επομένως παραμένει να δούμε αν την ξεπέρασε και πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρει.

Λίγο αργότερα, στις 22:15, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Φώτη Ιωαννίδη φιλοξενείται από την Μπράγκα σε ένα δυνατό ντέρμπι του Πορτογαλικού πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2HD. Εκτός λόγω τραυματισμού θα παραμείνει ο Γιώργος Βαγιαννίδης.