Τίτλοι τέλους για τον Πέδρο: Ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την ενεργό δράση

Την μέρα που ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την φανέλα της Εθνικής του ομάδας και ουσιαστικά αποσύρθηκε από την Εθνική Αργεντινής, ένας συμπαίκτης του από την Μπαρτσελόνα που μοιράστηκαν τα γήπεδα με τεράστια επιτυχία και τρομακτικές κατακτήσεις τίτλων, ανακοίνωσε πως αποσύρεται συνολικά από την ενεργό δράση.

Λόγος γίνεται για τον Πέδρο, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στο Instagram ανακοίνωσε την απόφασή του να «κρεμάσει» τα παπούτσια του και να βάλει τέλος σε μια τεράστια καριέρα.

Ο Πέδρο μπορεί να έχει αποχωρήσει για χρόνια από την Μπαρτσελόνα και να αγωνίστηκε σε Τσέλσι, Ρόμα και Λάτσιο μεταξύ άλλων, ωστόσο η τροπαιοθήκη του μιλά από μόνη της. Παγκόσμιο Κύπελλο, Euro, τρία Champions League, ένα Europa League, τρία Σούπερ Καπ Ευρώπης, πέντε πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα πρωτάθλημα Αγγλίας και ένα FA Cup, είναι μερικές από τις κούπες που κατέκτησε.

Έπειτα λοιπόν από 859 συμμετοχές με 214 γκολ 124 ασίστ σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, ο Ισπανός εξτρέμ αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πέδρο:

«Νιώθω ότι έφτασε η στιγμή.

Η στιγμή να κάνω ένα βήμα μπροστά και να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου.

Φεύγω περήφανος που έζησα το όνειρό μου και ευγνώμων για όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό μου για να το κάνουν πραγματικότητα.

Σε ευχαριστώ, ποδόσφαιρο, που με έκανες τόσο ευτυχισμένο».