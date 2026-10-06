Τσιγκρίνσκι: Στον «αέρα» το μέλλον του στον ΑΠΟΕΛ μετά από επεισόδιο στην Κύπρο

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας στην Κύπρο για ένα περιστατικό εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο Ουκρανός, ο οποίος πλέον εργάζεται στο τεχνικό επιτελείο της Krasava ENY Ύψωνα ως βοηθός προπονητή, φέρεται να πρωταγωνίστησε σε επεισόδιο κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ στις 3 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο περιστατικό ενεπλάκησαν επίσης ο ποδοσφαιριστής της ομάδας, Γεβγκένι Σερντιούκ, και ο μάνατζερ, Άλεξ Πάνκοβ.

Η διοίκηση της Krasava ENY Ύψωνα πήρε άμεσα θέση, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από τον ΑΠΟΕΛ και ξεκαθαρίζοντας πως η συμπεριφορά των τριών δεν εκφράζει τις αρχές και τις αξίες του συλλόγου.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το μέλλον του Τσιγκρίνσκι στην ομάδα εμφανίζεται αβέβαιο, ενώ σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται στην Κύπρο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν άμεσα αποφάσεις για την παραμονή του στο τεχνικό επιτελείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Krasava ENY Ύψωνα εκφράζει την ειλικρινή της απολογία προς τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές και ολόκληρη την οικογένεια του ΑΠΟΕΛ για την απαράδεκτη συμπεριφορά των Ντμίτρο Τσικρίνσκι (β.προπονητή), Γεβγκένι Σερντιούκ (ποδοσφαιριστή) και του Άλεξ Πάνκοβ (μάνατζερ), στον φιλικό αγώνα της 3ης Οκτωβρίου στο Αθλητικό Κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο.

Η Κρασάβα είναι μια ομάδα που πρεσβεύει τη φιλία, την ειρήνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και το αθλητικό ήθος. Το συγκεκριμένο περιστατικό προσβάλλει βαθύτατα τον σύλλογό μας και αντιβαίνει πλήρως στις αρχές και στις αξίες του. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη συμπεριφορά αυτή, χωρίς δικαιολογίες ή ελαφρυντικά. Το περιστατικό έχει ήδη παραπεμφθεί στα αρμόδια εσωτερικά πειθαρχικά όργανα της ομάδας.

Λυπούμαστε ειλικρινά για την προσβολή και την ένταση που προκλήθηκαν. Ζητούμε συγγνώμη από το ΑΠΟΕΛ και τους ανθρώπους του, προς τους οποίους ο σεβασμός μας είναι δεδομένος».