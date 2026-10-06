Nations League: «Άλλη μία θλιβερή βραδιά» - Ξέσπασε ο Μαρίν για την εικόνα της Ρουμανίας

Η Ρουμανία εξακολουθεί να ψάχνει την πρώτη της νίκη στο Nations League, γνωρίζοντας νέα ήττα, αυτή τη φορά με 1-0 από τη Σουηδία εντός έδρας.

Ο Ράζβαν Μαρίν αγωνίστηκε για 69 λεπτά και μετά το τέλος του αγώνα αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας και στα απογοητευτικά αποτελέσματά της.

«Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Άλλη μία θλιβερή βραδιά για εμάς και για όλους τους Ρουμάνους. Παίξαμε αρκετά καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μας λείπει η τύχη και δεν καταφέρνουμε να σκοράρουμε. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω», ανέφερε ο μέσος της ΑΕΚ, ο οποίος στη συνέχεια τόνισε πως η Ρουμανία θα πρέπει να αξιοποιήσει το διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο, προκειμένου να εντοπίσει τα λάθη της και να προσαρμοστεί σε όσα ζητά ο προπονητής.

«Είμαστε παίκτες της εθνικής ομάδας και πρέπει να αφομοιώνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται όσα μας ζητά ο προπονητής. Η Σουηδία είχε δύο ευκαιρίες, το πολύ, και κατάφερε να σκοράρει στη μία. Είμαι πολύ απογοητευμένος από τα αποτελέσματα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να συνεχίσουμε και να δουλέψουμε σκληρά για να επιστρέψουν τα θετικά αποτελέσματα», επεσήμανε.

Ο Μαρίν αναφέρθηκε και στην παρουσία του Γκιόργκι Χάτζι στον πάγκο της Ρουμανίας, εκφράζοντας την επιθυμία του να παραμείνει στη θέση του. Όπως σημείωσε, η φιλοσοφία του βασίζεται στην κατοχή της μπάλας, το επιθετικό ποδόσφαιρο και την άμεση μετάβαση στην άμυνα.

Παράλληλα, αναγνώρισε πως το βασικό πρόβλημα της Ρουμανίας στα τελευταία παιχνίδια βρίσκεται στο ανασταλτικό κομμάτι.