Mπέκαμ: Γύρισε τον χρόνο πίσω 25 χρόνια και θυμήθηκε το φοβερό φάουλ του απέναντι στην Ελλάδα

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μέσω από το προφίλ του στο Instagram έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν και συγκεκριμένα 25 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στην 5η Οκτωβρίου 2001 και θυμήθηκε εκείνη την απίθανη εκτέλεση φάουλ που είχε πετύχει απέναντι στην Εθνική Ελλάδας στην εκπνοή του αγώνα για να μας στερήσει το πρώτο μας διπλό επί των Άγγλων, κάτι που έγινε τελικά 23 χρόνια αργότερα με το σόου του Παυλίδη.

Ο θρύλος και αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας με μια ανάρτησή του στα social media αναπόλησε την απευθείας εκτέλεση φάουλ σκοράροντας στο 90+3, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και δίνοντας τελικά την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ στα «Τρία Λιοντάρια» με τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας.

Τη Δευτέρα (05/10) συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από εκείνο το φοβερό χτύπημα του Άγγλου αρτίστα που είχε μετατρέψει σε σήμα κατατεθέν τις εκτελέσεις στημένων φάσεων και το γιόρτασε με τον δικό του τρόπο.

https://www.instagram.com/p/DeG3ixmIXEt/

«Μετά το τέλος κάθε προπόνησης έκανα εκτελέσεις φάουλ. Εκείνη την ημέρα έχασα περίπου 8 φάουλ. Αλλά στην τελευταία εκτέλεση έστειλα τη μπάλα στην πάνω αριστερή γωνία. Και την επόμενη ημέρα απέναντι στην Ελλάδα», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«5 Οκτωβρίου 2001, Όλντ Τράφορντ… 24 ώρες μέχρι τον αγώνα Αγγλία vs Ελλάδας... Μια προπόνηση που δεν θα ξεχάσω που οδήγησε σε μια ημέρα που πάντα θα θυμάμαι», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης.