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ΑΕΚ: Σπουδαία στιγμή για τον Αριάγκα – Αρχηγός της Ονδούρας για πρώτη φορά στην καριέρα του

Ο Κέρβιν Αριάγκα φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο της εθνικής Ονδούρας, αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο στο 1-1 με την Τζαμάικα και πλέον επιστρέφει στην Αθήνα για την ΑΕΚ.

ΑΕΚ: Σπουδαία στιγμή για τον Αριάγκα – Αρχηγός της Ονδούρας για πρώτη φορά στην καριέρα του
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Ο 28χρονος μέσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της πατρίδας του και πλέον παίρνει τον δρόμο της επιστροφής στην Αθήνα, προκειμένου να ενσωματωθεί ξανά στους «κιτρινόμαυρους».

Ο μέσος της ΑΕΚ ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση με την Τζαμάικα κι αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο (1-1). Μάλιστα, η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο, καθώς φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο Αριάγκα είχε καλή παρουσία στο παιχνίδι, με την Ονδούρα να βρίσκει το γκολ της ισοφάρισης στο 51ο λεπτό, με έναν άλλον γνώριμο των ελληνικών γηπέδων, τον Λουίς Πάλμα. Η Τζαμάικα είχε ανοίξει το σκορ στο 27ο λεπτό με τον Κάμπελ.

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