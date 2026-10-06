ΑΕΚ: Σπουδαία στιγμή για τον Αριάγκα – Αρχηγός της Ονδούρας για πρώτη φορά στην καριέρα του

Ο 28χρονος μέσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της πατρίδας του και πλέον παίρνει τον δρόμο της επιστροφής στην Αθήνα, προκειμένου να ενσωματωθεί ξανά στους «κιτρινόμαυρους».

Ο μέσος της ΑΕΚ ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση με την Τζαμάικα κι αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο (1-1). Μάλιστα, η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο, καθώς φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο Αριάγκα είχε καλή παρουσία στο παιχνίδι, με την Ονδούρα να βρίσκει το γκολ της ισοφάρισης στο 51ο λεπτό, με έναν άλλον γνώριμο των ελληνικών γηπέδων, τον Λουίς Πάλμα. Η Τζαμάικα είχε ανοίξει το σκορ στο 27ο λεπτό με τον Κάμπελ.