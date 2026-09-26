Πρόεδρος Μάντσεστερ Σίτι: «Mπορούμε να αποδείξουμε την αθωότητα του συλλόγου»

Στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι με τις 115 οικονομικές παραβάσεις που της έχουν αποδοθεί από την Premier League, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις σχετικά με την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής και τις πιθανές βαριές κυρώσεις για τον σύλλογο.

Θέση για την εξέλιξη της υπόθεσης πήρε ο πρόεδρος των «πολιτών», Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, ο οποίος επιχείρησε να βάλει τα πράγματα σε μια διαφορετική βάση, επισημαίνοντας πως η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Όπως ανέφερε, η έρευνα της Premier League παραμένει σε εξέλιξη και υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση μέχρι να φτάσει στο οριστικό της τέλος. Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας της Σίτι επανέλαβε την πεποίθησή του πως η τελική έκβαση της υπόθεσης θα είναι υπέρ του συλλόγου και πως η Μάντσεστερ Σίτι θα αθωωθεί.

Η ανακοίνωση

«Είμαι μέλος αυτού του Συλλόγου εδώ και 18 χρόνια. Είχα το προνόμιο να βρεθώ στο πλευρό σας στο Etihad, στο Wembley και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο σύλλογος σημαίνει πολλά για μένα, και εσείς μου έχετε δείξει και πει – ξανά και ξανά – πόσο σημαντική είναι η Μάντσεστερ Σίτι για εσάς. Γι’ αυτόν τον λόγο σας γράφω σήμερα.

Μετά τα δημοσιεύματα της Παρασκευής, πολλοί από εσάς θα περάσατε το βράδυ σας απαντώντας σε ερωτήσεις και μηνύματα από φίλους, συγγενείς και συναδέλφους. Το ίδιο έκανα κι εγώ.

Να τι είπα στην οικογένειά μου: Η διαδικασία της Premier League έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της, και η πεποίθηση και η πρόθεσή μας να αποδείξουμε την αθωότητα του συλλόγου παραμένουν εξίσου ισχυρές όσο και όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση.

Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, ώστε να κατανοήσετε γιατί νιώθουμε τόσο σίγουροι για τη θέση μας. Όμως, η αυστηρή εμπιστευτικότητα της νομικής διαδικασίας και η αποφασιστικότητά μας να τη σεβαστούμε σημαίνουν ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό προς το παρόν. Ακόμη και αυτή η επιστολή πέρασε από αρκετούς νομικούς ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι είναι σύμφωνη με τους κανόνες.

Σας ζητώ να διαβάσετε προσεκτικά την παρακάτω δήλωση, την οποία δώσαμε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, καθώς και τη δήλωση που εκδώσαμε τον Φεβρουάριο του 2023. Κάθε λέξη έχει σημασία και ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Αν και κάποιοι έσπευσαν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα, και υπάρχει τόσος θόρυβος γύρω μας, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Έχουμε αντιμετωπίσει προκλήσεις μαζί στο παρελθόν και έχουμε βγει νικητές. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να υπονομεύσουν τη δυναμική του συλλόγου μας. Δεν θα τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία.

Μας περιμένουν συναρπαστικές στιγμές μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ταξιδεύουμε στο Anfield σε δύο εβδομάδες και στη συνέχεια υποδεχόμαστε την Paris Saint-Germain στο Champions League, στο Etihad Stadium – στιγμές που μας δίνουν την ευκαιρία να γιορτάσουμε τη δύναμη της οικογένειας της Μάντσεστερ Σίτι».

Σας ευχαριστώ, όπως πάντα, για τη διαρκή υποστήριξή σας».