ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης αποκάλυψε άγνωστα στοιχεία για τον εαυτό του (vid)

Τι προτιμά να τρώει ο Χρήστος Ζαφείρης, ποιον ποδοσφαιριστή έχει ως αγαπημένο και με ποιο άθλημα ασχολείται όταν δεν παίζει ποδόσφαιρο;

Απαντήσεις σε αυτά και σε άλλα σύντομα ερωτήματα δίνει ο Έλληνας διεθνής σε βίντεο που ανέβασε ο ΠΑΟΚ στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έδωσε στους φίλους της ομάδας την ευκαιρία να μάθουν μερικές πιο προσωπικές προτιμήσεις του Ζαφείρη, μέσα από ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων.

Δείτε το βίντεο του ΠΑΟΚ