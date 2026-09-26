ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης αποκάλυψε άγνωστα στοιχεία για τον εαυτό του (vid)
Το βίντεο του «δικεφάλου» για τον Έλληνα μέσο.
Τι προτιμά να τρώει ο Χρήστος Ζαφείρης, ποιον ποδοσφαιριστή έχει ως αγαπημένο και με ποιο άθλημα ασχολείται όταν δεν παίζει ποδόσφαιρο;
Απαντήσεις σε αυτά και σε άλλα σύντομα ερωτήματα δίνει ο Έλληνας διεθνής σε βίντεο που ανέβασε ο ΠΑΟΚ στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έδωσε στους φίλους της ομάδας την ευκαιρία να μάθουν μερικές πιο προσωπικές προτιμήσεις του Ζαφείρη, μέσα από ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων.