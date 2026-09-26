Ελλάδα U17: Νίκη 4-2 επί του Γιβραλτάρ και πάει για τον «τελικό» με Ισλανδία

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και μέσα σε τρία λεπτά κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Στο 21ο λεπτό ο Αγιοβλασίτης έκανε τη σέντρα στο σημείο του πέναλτι και ο Βεριντιάνο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Τεντολούρης πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, απέφυγε τρεις αντιπάλους μέσα στην περιοχή και με πλασέ νίκησε τον Λόπεζ, διπλασιάζοντας τα τέρματα της Εθνικής.

Παρά την πίεση της Ελλάδας και τις ευκαιρίες που δημιούργησε, το Γιβραλτάρ κατάφερε να μειώσει στο 38'. Ο Λόπεζ εκτέλεσε βολέ και ο Χιλ Ντε Ολιβέιρα με προβολή διαμόρφωσε το 2-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Η Εθνική συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος, αναζητώντας ένα τρίτο γκολ. Αυτό ήρθε στο 50', όταν ο Χιντς ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 3-1.

Το Γιβραλτάρ, ωστόσο, δεν τα παράτησε και μείωσε ξανά στο 2-3 χάρη σε δυνατό σουτ του Πάγιας από τη μεγάλη περιοχή. Λίγο αργότερα, ο Αχνούντ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα του αντιπάλου, η Ελλάδα συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες. Στο 70' ο Νέτο εκτέλεσε φάουλ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Λόπεζ. Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Κακάλης με πλασέ από το σημείο του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

Πλέον, η Εθνική Παίδων στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Ισλανδία, την Τρίτη (29/09, 15:00) στο Μλάντοστ. Η Ελλάδα χρειάζεται νίκη με τουλάχιστον τρία γκολ διαφορά, προκειμένου να βρεθεί στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου και να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ελλάδα (Παναγιώτης Καραγιάννης): Σαρακασίδης, Τσιάβος, Τριχολίδης, Χίντς, Βεριντιάνο (76' Ξυδιάς), Δουραλής (61' Νέτο), Τεντουλούρης (61' Φώτης), Καδόγλου (80' Θεοδωρίδης), Ζενελάι(80' Δημόπουλος), Αγιοβλασίτης, Κακάλης.

Γιβραλτάρ (Ράιαν Κασιάρο): Λόπεζ, Χιλ (90' Σάντσεζ), Λίμα, Ερνάντεζ, Μαρτίνεζ, Κορδόν, Πάγιας (59' Ελ Χάνα), Γκούλινγκ (75' Πούρντι), Κασιάρο, Αχνούντ, Ντε Ολιβέιρα (75' Γκάρο).

Η βαθμολογία