Η Λίβερπουλ εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει δικό της τον Αραούχο

Η Λίβερπουλ κινήθηκε για την απόκτηση του Ρόναλντ Αραούχο με τη μορφή δανεισμού, θέλοντας να ενισχύσει τα μετόπισθεν και να καλύψει τα κενά που υπήρχαν στο ρόστερ.

Ο 27χρονος έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ομάδας, έχοντας μέχρι στιγμής συμμετοχή σε όλα τα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, είτε ως βασικός είτε ερχόμενος από τον πάγκο. Παράλληλα, έχει καταγράψει και μία ασίστ.

Οι εμφανίσεις του έχουν δημιουργήσει θετικές εντυπώσεις στο «Άνφιλντ» και, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, στη Λίβερπουλ εξετάζουν από τώρα το ενδεχόμενο να διατηρήσουν τον Αραούχο στο ρόστερ και μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του.