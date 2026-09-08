· Λίβερπουλ

ΜακΆλιστερ: «Φυσικά υπάρχει πιθανότητα αποχώρησής μου από τη Λίβερπουλ»

Ο Αλέξις ΜακΆλιστερ βλέπει το μέλλον του στη Λίβερπουλ να βρίσκεται στον «αέρα», καθώς οι Reds δεν έχουν προχωρήσει σε πρόταση για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

ΜακΆλιστερ: «Φυσικά υπάρχει πιθανότητα αποχώρησής μου από τη Λίβερπουλ»
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Ο Αλέξις ΜακΆλιστερ δεσμεύεται με τη Λίβερπουλ έως το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει πρόταση για επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο ίδιος έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για την εξέλιξη αυτή, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως επιθυμεί να συνεχίσει να αγωνίζεται στο Άνφιλντ.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Εφόσον οι Reds δεν προχωρήσουν σε ανανέωση, είναι πιθανό να εξετάσουν το ενδεχόμενο παραχώρησης του 27χρονου χαφ νωρίτερα, προκειμένου να μην κινδυνεύσει να τον χάσει ως ελεύθερο όταν το συμβόλαιό του θα πλησιάζει στη λήξη του.

Όσα δήλωσε ο ΜακΆλιστερ:

«Υπάρχει φυσικά πιθανότητα αποχώρησής μου από τη Λίβερπουλ. Έλαβα την είδηση ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να μου προσφέρει νέο συμβόλαιο, κάτι που με κάνει λυπημένο. Οι φίλαθλοι δεν χρειάζεται να ανησυχούν, θα δώσω το 100% μέχρι την τελευταία μέρα που θα είμαι εδώ».

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