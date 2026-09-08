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Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή από τη ΔΕΑΒ

Η ΔΕΑΒ επέβαλλε πρόστιμα σε Ηρακλή και ΠΑΟΚ, με αφορμή τη συμπεριφορά των οπαδών τους στα εκτός έδρας παιχνίδια με Ατρόμητο και Βόλο αντίστοιχα.

Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή από τη ΔΕΑΒ
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«Καμπάνα» της ΔΕΑΒ σε Ηρακλή και ΠΑΟΚ.

Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ανακοίνωσε τις ποινές που υπέβαλε στις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της συμπεριφορά των οπαδών τους στις εκτός έδρας αναμετρήσεις κόντρα σε Ατρόμητο στο Περιστέρι και Βόλο στο Πανθεσσαλικό αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται στις 30.000 ευρώ, ενώ από την άλλη, στον «Γηραιό» υποβλήθηκε 10.000 ευρώ πρόστιμο για φθορές σε καθίσματα του Σταδίου.

Η ανακοίνωση

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1.Αφού έλαβε υπόψη της,

α) τις Αναφορές Συμβάντων των αρμοδίων Αστυνομικών Διευθύνσεων,β) τη Φόρμα Ελέγχου Καμερών -μετά τη λήξη του αγώνα- της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,γ) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,δ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,ε) το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα, από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,στ) το φωτογραφικό υλικό του αρμοδίου Αστυνομικού Τμήματος,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στις 30/08/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2026/2027, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας προέβησαν σε εκτεταμένες φθορές στην ανωτέρω αθλητική εγκατάσταση και συνεπλάκησαν με τις εκεί παριστάμενες αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς πρόκληση τραυματισμών,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 46/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€). Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

2. Αφού έλαβε υπόψη της,

α) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,β) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, στις 29/08/2026, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2026/2027, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ΠΑΕ Ηρακλής αποκόλλησαν και έθραυσαν περίπου εξήντα (60) πλαστικά καθίσματα από τις θύρες 37 και 39, όπου ευρίσκονταν,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 47/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ , διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€). Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

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