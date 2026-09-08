· ΑΕΚ · Ολυμπιακός

«Μια ανάσα» από τη Sunel Arena ο Ολυμπιακός - Η κατάσταση με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες Ολυμπιακός και ΑΕΚ βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστική μετακόμιση των «ερυθρόλευκων» στην έδρα της «Ένωσης» στα Άνω Λιόσια. Τι συμβαίνει με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Γιάννης Χονδρός

«Μια ανάσα» από τη Sunel Arena ο Ολυμπιακός - Η κατάσταση με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΑΕΚ για την παραχώρηση της Sunel Arena ενόψει της νέας σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έχει προχωρήσει αρκετά τις διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα και πλέον οδεύουμε σε οριστική συμφωνία με τη «Βασίλισσα» για την παραχώρηση του κλειστού στα Άνω Λιώσια.

Το θέμα αναμένεται να κλείσει με θετικό τρόπο για τους «Πειραιώτες» το προσεχές διάστημα, ενώ παράλληλα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ετοιμάζεται για την επιστροφή του έπειτα από επτά χρόνια στην «Ένωση», με τις διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του έμπειρου γκαρντ να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε προχωρημένο στάδιο.

Όπως και να έχει, οι Πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας θα πρέπει να ξέρουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή (11/09) που θα αγωνίζονται στις εγχώριες διοργανώσεις αλλά και στη EuroLeague έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χρυσή Μπάλα»: Με… άρωμα Παρισιού και Μέσι οι υποψηφιότητες για τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο

17:44 GREEK BASKET LEAGUE

Νέα κίνηση για το Μαρούσι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουάνι

17:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Μια ανάσα» από τη Sunel Arena ο Ολυμπιακός - Η κατάσταση με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη

17:16 SUPER LEAGUE

Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή από τη ΔΕΑΒ

17:08 EUROPA LEAGUE

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα κόντρα στη Γιαγκελόνια

17:02 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τότε θα εκδικαστεί η έφεση για την ποινή του Ντέσερς

16:54 SUPER LEAGUE

Στο Πανθεσσαλικό το Ηρακλής – Ατρόμητος

16:51 EUROLEAGUE

Οι πρώτες στιγμές του Τόμας Ουόκαπ με την Ντουμπάι (vid)

16:32 GREEK BASKET LEAGUE

Αμετανόητος ο Λιόλιος: «Το μπάσκετ προχωράει ακάθεκτο, άστοχη η επιλογή του Παναθηναϊκού»

16:26 MVP

Champions League is back: Τι αλλάζει όταν επιστρέφει η κορυφαία διοργάνωση

16:11 AUTO MOTO

O Mika Häkkinen έρχεται στην Αθήνα για το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”

16:08 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Επιστρέφει στον ρόλο του Sporting Director ο Αντόνιο Κορδόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας