«Μια ανάσα» από τη Sunel Arena ο Ολυμπιακός - Η κατάσταση με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη

Πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΑΕΚ για την παραχώρηση της Sunel Arena ενόψει της νέας σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έχει προχωρήσει αρκετά τις διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα και πλέον οδεύουμε σε οριστική συμφωνία με τη «Βασίλισσα» για την παραχώρηση του κλειστού στα Άνω Λιώσια.

Το θέμα αναμένεται να κλείσει με θετικό τρόπο για τους «Πειραιώτες» το προσεχές διάστημα, ενώ παράλληλα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ετοιμάζεται για την επιστροφή του έπειτα από επτά χρόνια στην «Ένωση», με τις διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του έμπειρου γκαρντ να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε προχωρημένο στάδιο.

Όπως και να έχει, οι Πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας θα πρέπει να ξέρουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή (11/09) που θα αγωνίζονται στις εγχώριες διοργανώσεις αλλά και στη EuroLeague έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.