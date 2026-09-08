Κυζιρίδης: Συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της εβδομάδας στην Τουρκία

Η εξαιρετική εμφάνιση του Αλέξανδρου Κυζιρίδη στη νίκη της Τσόρουμ με 3-0 επί της Εγιουσπόρ δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο 26χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της 4ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό ξεκίνημά του με τη φανέλα των νεοφώτιστων. Ο Κυζιρίδης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ.

Το όνομα του Έλληνα άσου βρέθηκε ανάμεσα σε εκείνα σημαντικών ποδοσφαιριστών, όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο Πολ Ονουάτσου, ο Λούκας Τορέιρα και ο Ορκούν Κοκτσού. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κυζιρίδης είχε απουσιάσει από τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές, λόγω της αποβολής του στην πρεμιέρα απέναντι στη Γαλατασαράι.

Ο 26χρονος διεθνής εξτρέμ εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο την εξαιρετική περσινή του παρουσία στη Σκωτία, όπου πραγματοποίησε γεμάτη σεζόν με 45 συμμετοχές, έξι γκολ και 11 ασίστ, φτάνοντας παράλληλα πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι εμφανίσεις του αυτές ήταν αρκετές για να προσελκύσει το ενδιαφέρον της Τσόρουμ, η οποία επένδυσε περίπου 2,1 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Ο Κυζιρίδης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

Στις δύο πρώτες συμμετοχές του με τη νέα του ομάδα έχει ήδη καταγράψει δύο γκολ και μία ασίστ, δείχνοντας από νωρίς πως μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς για την Τσόρουμ.