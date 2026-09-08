Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού - ΑΕΚ για Sunel Arena - «Έκλεισε» Λαρεντζάκη η «Ένωση»

Οριστικά στη Sunel Arena θα μετακομίσει ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2026/27, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι διαπραγματεύσεις της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ με την πλευρά της ΑΕΚ ολοκληρώθηκαν.

Παρότι η υπόθεση έδειχνε να... στραβώνει αρχικά, οι Πειραιώτες βρίσκουν εν τέλει την προσωρινή τους στέγη για τις υποχρεώσεις σε EuroLeague και εγχώριες διοργανώσεις έως ότου ολοκληρωθούν τα βελτιωτικά έργα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται άμεσα, καθώς η διορία για τη δήλωση της επίσημης έδρας εκπνέει την Παρασκευή (11/09).

Παράλληλα με το θέμα του γηπέδου, σύμφωνα με πληροφορίες η μετακίνηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη τελείωσε θετικά για τη «Βασίλισσα».

Ο έμπειρος διεθνής γκαρντ βρισκόταν εδώ και καιρό σε προχωρημένες επαφές με την «Ένωση» και πλέον ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη κιτρινόμαυρη φανέλα έπειτα από επτά χρόνια, αποτελώντας μια σημαντική ενίσχυση τόσο για το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα, όσο και για τον ελληνικό κορμό.