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«Άναψαν» τα αίματα στο Μπεσίκτας - ΤΣΣΚΑ με Ομορούγι και Ούχοφ (video)

Ένταση στο φιλικό της Μπεσίκτας με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καθώς ο Γιουτζίν Ομορούγι και ο Ιβάν Ούχοφ πιάστηκαν στα χέρια και αποβλήθηκαν από την αναμέτρηση.

«Άναψαν» τα αίματα στο Μπεσίκτας - ΤΣΣΚΑ με Ομορούγι και Ούχοφ (video)
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Το παιχνίδι ανάμεσα στη Μπεσίκτας και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ξέφυγε από τα όρια ενός φιλικού αγώνα, λίγο πριν από τα μέσα της τέταρτης περιόδου, στο πλαίσιο του Gloria Cup που διεξάγεται στην Τουρκία.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης βολών, όταν ο Γιουτζίν Ομορούγι και ο Ιβάν Ούχοφ προσπάθησαν να εξασφαλίσουν καλύτερη θέση για το ριμπάουντ. Τα εκατέρωθεν σπρωξίματα προκάλεσαν ένταση, με τον παίκτη της Μπεσίκτας να σπρώχνει το πρόσωπο του αντιπάλου του.

Η αντίδραση του Ούχοφ ήταν άμεση και η κατάσταση χρειάστηκε την άμεση παρέμβαση των διαιτητών και των υπόλοιπων παικτών, οι οποίοι προσπάθησαν να χωρίσουν τους δύο μπασκετμπολίστες και να επαναφέρουν την τάξη στο παρκέ.

Τελικά, οι διαιτητές αποφάσισαν να αποβάλουν τόσο τον Ομορούγι όσο και τον Ούχοφ, βάζοντας τέλος στο επεισόδιο και αφήνοντας τις δύο ομάδες να συνεχίσουν την αναμέτρηση χωρίς τους δύο πρωταγωνιστές της έντασης.

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