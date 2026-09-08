Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» – Πού θα διατεθούν τα έσοδα

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο επιστρέφει στο «σπίτι» μας, το Telekom Center Athens, την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Συλλόγου.Πέραν της ομάδας μας, το «παρών» στο μεγάλο αυτό ραντεβού θα δώσουν η Partizan Mozzart Bet Belgrade, ο ΠΑΟΚ και η κάτοχος του Eurocup, Cosea JL Bourg, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού μας ηγέτη, του ανθρώπου που τον έφερε στην κορυφή της Ευρώπης και τον έκανε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σημειώνεται πως το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις των εισιτηρίων του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα διατεθεί στο Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος», για την ενίσχυση του σπουδαίου έργου και των δράσεών του.

Το Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» συνεχίζει την παρακαταθήκη και το σπουδαίο κοινωνικό έργο του Παύλου Γιαννακόπουλου, με σταθερή προσφορά στους τομείς της υγείας, της παιδείας, του αθλητισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Μεταξύ των σημαντικών δράσεών του συγκαταλέγονται η οικονομική ενίσχυση 160 οικογενειών ακριτικών περιοχών για τη γέννηση του τρίτου και πλέον παιδιού, καθώς και η πλήρης ανακαίνιση του φαρμακείου του «Ιπποκράτειου» Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, ενώ παράλληλα στηρίζει σταθερά τη νέα γενιά επιστημόνων μέσω προγραμμάτων υποτροφιών.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα εισιτήρια του Τουρνουά

To διήμερο 18 & 19 Σεπτεμβρίου οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην επιστροφή του εμβληματικού προπονητή στο «σπίτι» του, το Telekom Center Athens.Τα εισιτήρια για το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» τίθενται αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε κυκλοφορία μέσω του more.com, λόγω της εν εξελίξει διαδικασίας αναβάθμισης της επίσημης εφαρμογής της ομάδας μας, CLUB 1908, και ισχύουν και για τις δύο ημέρες της διοργάνωσης και για τις τέσσερις αναμετρήσεις. Ο κάθε φίλαθλος έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί εώς τέσσερα (4) εισιτήρια, ενώ για την αγορά εισιτηρίου δεν απαιτείται η κατοχή Membership.Σημειώνεται πως οι κάρτες διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026/27 δεν ισχύουν για το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Τα εισιτήρια δεν μεταβιβάζονται.

Η είσοδος για παιδιά εώς και 3 ετών είναι δωρεάν.

Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:

Ηλεκτρονικά μέσω του more.com

ΑΜΕΑ με αμαξίδιο μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΚΑΕ στο tickets@paobc.gr και τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν βάσει προτεραιότητας, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

Επίσημο σημείο πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι μόνο το παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από άλλα κανάλια πώλησης.

Το πρόγραμμα του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026

GAME 1: Partizan Mozzart Bet Belgrade – ΠΑΟΚ (18:00)

GAME 2: Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg (21:00)

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

GAME 1 – 17:00

GAME 2 – 20:00»