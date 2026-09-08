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ΑΕΚ: Τα σημαιάκια που μοίρασε στους φιλάθλους για τη μεγάλη βραδιά του Champions League

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει φροντίσει ώστε η Νέα Φιλαδέλφεια να φορέσει τα γιορτινά της για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, μοιράζοντας 30.000 σημαιάκια στους φίλους της.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Τα σημαιάκια που μοίρασε στους φιλάθλους για τη μεγάλη βραδιά του Champions League
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Όλα είναι έτοιμα στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη μεγάλη επιστροφή της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

Η Allwyn Arena αναμένεται να μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να έχει φροντίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Στο γήπεδο έχουν ήδη μοιραστεί δεκάδες χιλιάδες σημαιάκια στους φιλάθλους, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή και μαγική ατμόσφαιρα στις εξέδρες.

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Την ίδια ώρα, έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας δεσπόζει κι η νέα γιγαντιαία σημαία, η οποία τοποθετήθηκε τη Δευτέρα (07/09) και συμπληρώνει ιδανικά το σκηνικό ενόψει της μεγάλης ευρωπαϊκής βραδιάς.

AEK SIMAIA
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