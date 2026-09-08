Χάνει τον Σέιμπεν Λι με θλάση η Ζαλγκίρις

Πλήγμα στη Ζαλγκίρις με Σέιμπεν Λι.

Ο Αμερικανός πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και θα παραμείνει στα «πιτς» για περίπου τρεις εβδομάδες. Δεδομένα θα χάσει το φιλικό τουρνουά στο Λονδίνο, στο οποίο θα πάρει μέρος η ομάδα του Κάουνας, ενώ αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του στην πρεμιέρα της EuroLeague κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο τραυματισμός του 27χρονου έρχεται να προστεθεί σε αυτόν του Γιόνας Βαλαντσιούνας, με τον Τόμας Μασιούλις να έχει να διαχειριστεί έναν πραγματικό πονοκέφαλο, πριν καλά καλά ξεκινήσει η σεζόν.

Την περυσινή σεζόν, ο Λι αγωνίστηκε με τα χρώματα της Αναντολού Εφές, έχοντας κατά μέσο όρο 9.3 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση της Ζαλγκίρις: