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ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Η Allwyn Arena «ντύθηκε» στα κιτρινόμαυρα με 30.000 σημαίες

Εντυπωσιακές εικόνες στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους φίλους της ΑΕΚ να δημιουργούν μοναδική ατμόσφαιρα στην επιστροφή της ομάδας στο Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Η Allwyn Arena «ντύθηκε» στα κιτρινόμαυρα με 30.000 σημαίες
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Η επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League, έπειτα από οκτώ χρόνια, συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό σκηνικό στην Allwyn Arena, με τους φίλους της Ένωσης να μετατρέπουν το γήπεδο σε μια θάλασσα από κιτρινόμαυρες σημαίες.

Η πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την Ένωση να υποδέχεται τη ΛΑΣΚ και τον κόσμο της να δίνει από νωρίς το δικό του χρώμα στη μεγάλη βραδιά.

Οι εξέδρες γέμισαν ασφυκτικά, με τους φίλους των πρωταθλητών Ελλάδας να κατακλύζουν κάθε γωνιά της Allwyn Arena. Η διοίκηση της ΑΕΚ είχε φροντίσει να μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες, οι οποίες σηκώθηκαν από τον κόσμο κατά την ανάκρουση του ύμνου του Champions League.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, με το γήπεδο να «ντύνεται» στα κιτρινόμαυρα και τους φίλους της ΑΕΚ να δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα για τη μεγάλη επιστροφή της ομάδας στη διοργάνωση.

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