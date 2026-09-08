ΟΦΗ: Δυναμικό... μπάσιμο για Χατζηγιοβάνη

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η μεταγραφική κίνηση του ΟΦΗ για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη να αποτελεί τον ποδοσφαιριστή που έχει ξεχωρίσει ο Χρήστος Κόντης.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε προαναγγείλει την απόκτηση ενός ακόμη παίκτη για τη συγκεκριμένη θέση και όλα δείχνουν πως η επιλογή έχει πλέον καταλήξει στον διεθνή μεσοεπιθετικό. Η υπόθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, με τον Χατζηγιοβάνη να ετοιμάζεται να προσθέσει ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ των Κρητικών.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, στοιχεία που τον καθιστούν μια λύση έτοιμη να προσφέρει στις εγχώριες διοργανώσεις.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται πως έχει διαδραματίσει και ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης. Οι δύο άνδρες γνωρίζονται από την κοινή τους παρουσία στον Παναθηναϊκό.